Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли
Вудли готов набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша со своим обидчиком
Экс-чемпион UFC раскритиковал решение судей
08:16
Тайрон Вудли / Фото - badlefthookЭкс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе Тайрон Вудли (0-1, Бокс) раскритиковал решение судей в поединке против известного американского видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО, Бокс).
Опытный боец ММА прямо в ринге попросил Пола дать ему реванш. В ответ блогер поставил условие: набить себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». На это Тайрон ответил согласием.
Round 2 anyone? #PaulWoodley pic.twitter.com/xmMfQhAqz4— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 30, 2021
Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.
Противостояние накануне Пол – Вудли состоялось в Кливленде. Поединок завершился победой Джейка раздельным решением судей.