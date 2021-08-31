Сехудо: «Если вы считаете, что Вудли победил Пола, то вы сумасшедшие»
Вудли начал новую порцию трэш-тока: «Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок!»
Тайрон не согласен с решением судей
15:29
Тайрон Вудли / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7-1 в ММА, 0-1 в боксе) в Instagram обратился к Джейку Полу (4-0, КО в боксе).
«Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок! И это было после того, как я отправил тебя на канаты».
Напомним, ранее Вудли заявил, что не согласен с решением судей, которые отдали победу Полу.
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