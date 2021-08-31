Вудли начал новую порцию трэш-тока: «Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок!»

Тайрон не согласен с решением судей

Тайрон Вудли / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7-1 в ММА, 0-1 в боксе) в Instagram обратился к Джейку Полу (4-0, КО в боксе).



«Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок! И это было после того, как я отправил тебя на канаты».

Напомним, ранее Вудли заявил, что не согласен с решением судей, которые отдали победу Полу.