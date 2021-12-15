Вудли: «Не смог нокаутировать Джейка Пола из-за сильной боли в плече»

Тайрон Вудли / Фото: ESPN

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли объяснил, почему в августе не смог нокаутировать видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО). Слова бойца приводит портал MMA Fighting.



Пытался вытягивать его на себя, чтобы контратаковать прямыми ударами. Это то же самое, что мне пришлось делать в бою против Дэмиана Майи. Я не мог пробивать мощные оверхенды, поскольку чувствовал, что мое плечо было в опасности».