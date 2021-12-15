Вудли: «Я более жесткий оппонент для Джейка Пола чем Фьюри»
Вудли: «Не смог нокаутировать Джейка Пола из-за сильной боли в плече»
Тайрон признался, что боль была настолько резкая, что бой стал мучением
15 декабря 22:24
Тайрон Вудли / Фото: ESPN
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли объяснил, почему в августе не смог нокаутировать видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО). Слова бойца приводит портал MMA Fighting.
«Мое плечо очень сильно болело. Я сейчас не обманываю. Я хотел нокаутировать Джейка, но мое плечо плохо себя чувствовало. В итоге мне просто пришлось махать рукой, надеясь на энергию головореза из MMA.
Пытался вытягивать его на себя, чтобы контратаковать прямыми ударами. Это то же самое, что мне пришлось делать в бою против Дэмиана Майи. Я не мог пробивать мощные оверхенды, поскольку чувствовал, что мое плечо было в опасности».
Напомним, 18 декабря Вудли проведет реванш против Джейка Пола.