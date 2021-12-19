Джейк Пол: «Я говорил, что вздрючу Вудли, и я его вздрючил»
Вудли: «Пожалуйста, не нужно смотреть на меня печальными глазами. Я еще не закончил»
Бывший чемпион UFC прокомментировал поражение в бою с блогером
10:20
Тайрон Вудли / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (0-2) прокомментировал свое поражение в поединке с известным блогером Джейком Полом (5-0, 4 КО).
Вудли цитирует ресурс bjpenn.com:
«Я еще не закончил. Пожалуйста, только не нужно смотреть на меня печальными глазами. В какой-то момент вам придется проявить немного уважения к имени Джейка Пола».
Джейк Пол с одного удара потушил свет Тайрону Вудли в реванше.
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