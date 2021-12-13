Вудли: «Обещаю вам – Джейк Пол отправится спать»
Вудли: «Я более жесткий оппонент для Джейка Пола чем Фьюри»
Тайрон уверен, что реванш расставит все по своим местам
10:57
Тайрон Вудли и Джейк Пол / Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что поединок видеоблогера Джейка Пола
против Томми Фьюри был бы менее интересным, чем реванш с ним. Слова бойца приводит портал boxingscene.com.
«Никто не хотел видеть бой Джейка с Томми Фьюри. Конечно, я более жесткий оппонент для Джейка чем Фьюри. Поэтому он и принял бой с Томми вместо реванша со мной. Он сделал двойную ставку и она не сыграла. Зачем возвращаться и давать мне шанс закончить то, что я не закончил в первом бою. После нашего реванша ни у кого не будет сомнений».Напомним, Джейк Пол и Вудли проведут реванш 18-го декабря в США.