Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям

В профессионалах наши бойцы выступают гораздо успешней

Фото: ФБУ

За историю независимости у Украины было только шесть чемпионов мира по боксу среди любителей.

Это Василий Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк (2011), Евгений Хитров (2011), Александр Усик (2011), Александр Хижняк (2017) и Юрий Захареев (2021).

Согласитесь, не очень впечатляет. Особенно если учесть, что среди профессионалов сразу 11 украинских боксеров становились чемпионами мира.

Хотя здесь нужно учитывать, что в любителях существует только один чемпион мира, а в профессионалах чемпионом мира можно стать, выиграв один из четырех основных поясов.

Отметим также, что только Василий Ломаченко и Александр Усик становились чемпионами мира и в любителях, и в профессионалах. Помимо этого, Ломаченко – единственный двукратный чемпион мира среди любителей.