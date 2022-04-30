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Стронгмен. Лига Чемпионов

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа

Новые фотографии украинского боксера
Бокс Профессиональный бокс
09:52
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Александр Усик

Супруга обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) – Катерина, продолжает публиковать семейные архивы в соцсетях. И если из предыдущего видео становится понятно, что украинский боксер готовится к реваншу с Энтони Джошуа уже не в ОАЭ, то на новых снимках видно, что тренировки Усик посещает в компании старшего сына Кирилла.

 

Ранее еще один украинский боксер – Денис Беринчик, несмотря на опасность, вновь повез гуманитарную помощь в Харьков.

 

Источник: XSPORT
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Александр Усик Катерина Усик

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