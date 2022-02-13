Вячеслав Сенченко изъявил желание провести второй бой с Рикки Хаттоном

44-летний украинец отреагировал на возможное возвращение легендарного британца на ринг

Вячеслав Сенченко / фото - Instagram

Легенда украинского бокса, экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко в своем Instagram обратился к Рикки Хаттону с готовностью провести второй поединок.

Украинский тренер, ныне успешно работающий с Кареном Чухаджяном, Андреем Великовским, Зоравором Петросяном и Егором Великовским, прокомментировал новость SkySports о том, что Хаттон задумывается над возвращением на ринг.

«Рикки, если что, то я готов».

Вячеслав Сенченко продолжает поддерживать физическую форму и показал работу на груше.