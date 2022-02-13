«Кто там устраивает возвращения чемпионов?» Сенченко показал работу на груше
Вячеслав Сенченко изъявил желание провести второй бой с Рикки Хаттоном
44-летний украинец отреагировал на возможное возвращение легендарного британца на ринг
13 февраля 18:25
Вячеслав Сенченко / фото - Instagram
Легенда украинского бокса, экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко в своем Instagram обратился к Рикки Хаттону с готовностью провести второй поединок.
Украинский тренер, ныне успешно работающий с Кареном Чухаджяном, Андреем Великовским, Зоравором Петросяном и Егором Великовским, прокомментировал новость SkySports о том, что Хаттон задумывается над возвращением на ринг.
«Рикки, если что, то я готов».
Вячеслав Сенченко продолжает поддерживать физическую форму и показал работу на груше.