Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине»

Бывший чемпион мира рассказал XSPORT.ua о главном бое этих выходных

Интервью

Вячеслав Сенченко / фото: Facebook

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, а ныне успешный тренер Вячеслав Сенченко в интервью для XSPORT.ua поделился своим мнением о главном поединке боксерского уик-энда, в котором американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) будет защищать пояса WBA, WBO, IBF, франчайзинговый титул WBC, а также пояс The Ring от посяганий Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Как вы оцениваете шансы Камбососа в поединке против Лопеса? Есть ли в этом бою интрига?

Если честно, я вообще не даю никаких шансов Джорджу Камбососу в этом поединке. Я не сомневаюсь в победе Лопеса. Интрига для меня только в том, каким именно образом Лопес одержит победу: будет ли это досрочная победа или по итогам 12 раундов, однако он точно выиграет.

фото: BoxingScene фото: BoxingScene

Больше склоняюсь к тому, что Лопес выиграет бой досрочно, причем в первой половине боя. У него для этого все есть: он молодой, амбициозный, даже где-то по-хорошему агрессивный. Камбосос – боксер крепкий, конечно, хорошо держит удары, но, думаю, он все же другого уровня чем американец.

Какой исход боя был бы выгоднее для Василия Ломаченко?

Для Василия, наверное, выгоднее была бы победа Камбососа.

Во-первых, я вообще не верю в то, что Лопес согласится дать Василию реванш, во-вторых, Лопес может уйти в категорию выше и тогда пояса станут вакантными, и их придется заново собирать.

Поэтому, если пояса останутся в одних руках, то тогда Василий быстрее получит возможность стать абсолютным чемпионом.

фото: BoxingScene фото: BoxingScene

Да, верю. Василий точно еще получит шанс стать абсолютом, и он им станет. Я в этом даже не сомневаюсь.

За трансляцией боя Лопес – Камбосос следите на нашем сайте. Начало – в 06:00.

Отметим, что также этой ночью состоится бой за пояс WBO во втором наилегчайшем весе между его обладателем Стефеном Фултоном (19-0, 8 КО) и Брендоном Фигероа (22-0-1, 17 КО). Болеть за своего фаворита также можно вместе с XSPORT.ua.