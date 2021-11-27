Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 37
Завтра 42
Футбол (6 событий из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Майнц 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Кальяри - Салернитана 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Гранада 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
17:30 Волынь - Прикарпатье 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 Окончен
22:30 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 7:1 Окончен
22:30 Чикаго Блэкхокс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
22:30 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс 3:6 Окончен
23:00 Анахайм Дакс - Оттава Сенаторс 4:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс 107:96 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Барселона 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (18 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Нант 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
19:30 Бавария - Арминия 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Аталанта 0:1 Окончен
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Окончен
22:00 Вильярреал - Барселона 0:0 Окончен 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Нива Т - Кремень 4:2 Окончен
14:15 Полесье - Подолье 1:2 Окончен
15:00 Нива Т - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Динамо 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - Динамо -:- Запланирован
17:00 Черноморец - Десна 0:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Ворскла 5:1 Окончен
Хоккей (8 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
01:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен 3:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Монреаль Канадиенс 4:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Ванкувер Кэнакс 4:2 Окончен
02:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 3:1 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 0:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Торонто Мейпл Лифс 1:4 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвс 133:115 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Финикс Санс 97:118 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 88:123 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Атланта Хоукс 100:132 Окончен
03:00 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 114:97 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Вашингтон Уизардз 99:101 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бостон Селтикс 96:88 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс 97:98 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Милуоки Бакс 109:120 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 118:103 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 137:141 Окончен
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -:- Запланирован
16:00 Лестер - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ренн -:- Запланирован
16:00 Монако - Страсбур -:- Запланирован
18:00 Монпелье - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Специя - Болонья -:- Запланирован
19:00 Рома - Торино -:- Запланирован
21:45 Наполи - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:30 Кадис - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Рух - Металлист-1925 -:- Запланирован
19:30 Колос - Верес -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Флорида Пантерс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован

Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине»

Бывший чемпион мира рассказал XSPORT.ua о главном бое этих выходных
Бокс Профессиональный бокс
18:11
Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине» Интервью
Вячеслав Сенченко / фото: Facebook

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, а ныне успешный тренер Вячеслав Сенченко в интервью для XSPORT.ua поделился своим мнением о главном поединке боксерского уик-энда, в котором американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) будет защищать пояса WBA, WBO, IBF, франчайзинговый титул WBC, а также пояс The Ring от посяганий Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Как вы оцениваете шансы Камбососа в поединке против Лопеса? Есть ли в этом бою интрига?

Если честно, я вообще не даю никаких шансов Джорджу Камбососу в этом поединке. Я не сомневаюсь в победе Лопеса. Интрига для меня только в том, каким именно образом Лопес одержит победу: будет ли это досрочная победа или по итогам 12 раундов, однако он точно выиграет.

фото: BoxingScene
фото: BoxingScene
Вы не сомневаетесь в победе Лопеса, а каким вы видите рисунок боя?

Больше склоняюсь к тому, что Лопес выиграет бой досрочно, причем в первой половине боя. У него для этого все есть: он молодой, амбициозный, даже где-то по-хорошему агрессивный. Камбосос – боксер крепкий, конечно, хорошо держит удары, но, думаю, он все же другого уровня чем американец.

Какой исход боя был бы выгоднее для Василия Ломаченко?

Для Василия, наверное, выгоднее была бы победа Камбососа.

Во-первых, я вообще не верю в то, что Лопес согласится дать Василию реванш, во-вторых, Лопес может уйти в категорию выше и тогда пояса станут вакантными, и их придется заново собирать.

Поэтому, если пояса останутся в одних руках, то тогда Василий быстрее получит возможность стать абсолютным чемпионом.

фото: BoxingScene
фото: BoxingScene
А если пояса станут вакантными, вы верите, что Василий сможет стать абсолютным чемпионом?

Да, верю. Василий точно еще получит шанс стать абсолютом, и он им станет. Я в этом даже не сомневаюсь.

За трансляцией боя Лопес – Камбосос следите на нашем сайте. Начало – в 06:00.

Отметим, что также этой ночью состоится бой за пояс WBO во втором наилегчайшем весе между его обладателем Стефеном Фултоном (19-0, 8 КО) и Брендоном Фигероа (22-0-1, 17 КО). Болеть за своего фаворита также можно вместе с XSPORT.ua.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос Вячеслав Сенченко

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
27 ноября 2021г. 20:25
Неужели этот Камбосос хуже Накатани? С которым Лопес отбоксировал 12 раундов. Неужели все настолько плохо с этим боксером, что ляжет в первой половине? Чего он должен лечь так рано, конечно если не будет лаки панча
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»
Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»
Бокс Профессиональный бокс
20:50
Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?
Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?
Бокс Профессиональный бокс
20:23
Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»
Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»
Бокс Профессиональный бокс
19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:33
Красюк: «Камбосос даст Ломаченко возможность подраться за все пояса, если выиграет у Лопеса»
Красюк: «Камбосос даст Ломаченко возможность подраться за все пояса, если выиграет у Лопеса»
Бокс Профессиональный бокс
12:34
Букмекеры: Лопес нокаутирует Камбососа
Букмекеры: Лопес нокаутирует Камбососа
Бокс Профессиональный бокс
11:32
2

Новости: Бокс

Кроуфорд: «Можете молиться о моем падении, но Бог на моей стороне»
Кроуфорд: «Можете молиться о моем падении, но Бог на моей стороне»
Профессиональный бокс
21:43
Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»
Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»
Профессиональный бокс
20:50
Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?
Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?
Профессиональный бокс
20:23
Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»
Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»
Профессиональный бокс
19:40
Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине»
Интервью
Вячеслав Сенченко: «Лопес победит Камбососа досрочно. В первой половине»
Профессиональный бокс
18:11
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
16:33
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
16:30
Промоутер Усика: «В бою с Ломаченко Комми будет рвать и метать»
Промоутер Усика: «В бою с Ломаченко Комми будет рвать и метать»
Профессиональный бокс
15:10
Головкин: «У меня есть ключ к победе над Альваресом»
Головкин: «У меня есть ключ к победе над Альваресом»
Профессиональный бокс
13:51
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Все новости