Шабранский узнал дату следующего поединка
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
XSPORT.ua представляет все главные моменты с возвращения украинского полутяжеловеса
11 октября 22:19
Вячеслав Шабранский / Фото: Golden Boy
15 октября в Коста-Месе (США) украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (21-2, 17 KO) вернется после долгого простоя и сразится с Рикардо Луной (23-8-1, 15 КО).
Шабранский свой последний бой провел 14 сентября 2019 года, победив дисквалификацией Феликса Валеру.
Луна последний бой провел в сентябре 2020-го, выиграв техническим нокаутом Жилберто Флореса Эрнандеса.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.