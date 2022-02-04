«Выберу более выгодную сделку». Камбосос ожидает предложений от Ломы и Хэйни и готов подраться с обоими в один вечер

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Абсолютный чемпион мира легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) заявил, что еще не определился с следующим соперником:



«Марвел Стэдиум» – идеальный вариант. Арена Рода Лейвера прекрасна, но немного маловата для мегафайта. В Сиднее есть стадионы ANZ и SCG. Я представлял, что буду драться на всех этих стадионах.

Ситуация постоянно меняется, и я знаю, что оба штата хотят устроить мой бой. Если один из них упустит возможность, то мне всего 28 лет, и я еще долго буду здесь править. Так что если они не получат первую защиту, то им достанется вторая. Это будет продолжительное правление.