Хэйни: «Нам с Камбососом нужно определить настоящего «абсолюта». О Ломе говорят, чтобы заработать побольше»
«Выберу более выгодную сделку». Камбосос ожидает предложений от Ломы и Хэйни и готов подраться с обоими в один вечер
Огромный стадион в Австралии – обязательный пункт
10:36
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) заявил, что еще не определился с следующим соперником:
Мне без разницы, с кем драться. Если понадобится, то я подерусь с Ломаченко и Хэйни в один вечер. Вопрос в том, кто предложит более выгодную сделку. Мяч на их стороне. Пусть приходят и показывают, как сильно хотят этого поединка. Я владею всеми поясами и драгоценностями, так что им необходимо приехать в Австралию.
«Марвел Стэдиум» – идеальный вариант. Арена Рода Лейвера прекрасна, но немного маловата для мегафайта. В Сиднее есть стадионы ANZ и SCG. Я представлял, что буду драться на всех этих стадионах.
Ситуация постоянно меняется, и я знаю, что оба штата хотят устроить мой бой. Если один из них упустит возможность, то мне всего 28 лет, и я еще долго буду здесь править. Так что если они не получат первую защиту, то им достанется вторая. Это будет продолжительное правление.
Чемпион WBC заверил, что Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) используют только ради того, чтобы набить цену.
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