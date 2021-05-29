«Выбрось пояс Уайлдера в мусорное ведро и проведи бой с Джошуа». Отец Фьюри уговаривает сына отказаться от трилогии

Джон Фьюри / фото - Celebrity Net Worth

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью порталу BadLeftHook признался, что просил сына отказаться от пояса и трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) ради боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Во время телефонного разговора я Тайсону сказал: «Выбрось пояс в мусорное ведро. Пусть Уайлдер его получит. Вернись и проведи бой с Джошуа, как было запланировано изначально». Но кто я такой? К сожалению, я никто».