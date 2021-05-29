Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»
«Выбрось пояс Уайлдера в мусорное ведро и проведи бой с Джошуа». Отец Фьюри уговаривает сына отказаться от трилогии
Джон Фьюри считает, что в этом случае нужно выбрать финансово более выгодные условия
07:44
Джон Фьюри / фото - Celebrity Net Worth
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью порталу BadLeftHook признался, что просил сына отказаться от пояса и трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) ради боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Вокруг Тайсона 20 тысяч человек и среди них много пиявок. Считаю, что с финансовой стороны, это ошибка. Можно винить его команду, не так ли? Никто другой не виноват в этом. Все решения, которые принимаются поспешно, никуда не годятся, а это было поспешное решение. Он должен был драться с Джошуа, и я хочу, чтобы он дрался с Джошуа. Мне не интересен Деонтей Уайлдер. Так почему он должен проводить бой с Деонтеем Уайлдером?
Во время телефонного разговора я Тайсону сказал: «Выбрось пояс в мусорное ведро. Пусть Уайлдер его получит. Вернись и проведи бой с Джошуа, как было запланировано изначально». Но кто я такой? К сожалению, я никто».
Напомним, в Сети появилось видео с тренировочного лагеря Уайлдера.
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