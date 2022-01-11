Выхрист: «Много ошибок и непонятных действий – еще есть над чем работать»

Украинский супертяж в США выиграл девятый бой на профи ринге

Фото: PBC

Супертяж Виктор Выхрист (9-0, 7 KO) оценил поединок с Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO):



Бой смотрел, конечно. Как я его оцениваю? Много ошибок, много глупых, непонятных действий, из-за которых были пропущены ненужные удары. Есть над чем работать.

Уже на 37-й секунде вы отправили соперника в нокдаун. Создалось впечатление, что это сыграло с вами злую шутку. Пошли добивать, рискуя и часто пренебрегая защитой.

Да, конечно. Так все и было.

После нокдауна была ли какая-то недооценка соперника?

Скорее всего. Просто было желание и жажда побыстрее закончить поединок, ведь я попал и хотелось красивого завершения. Но случилось так, как случилось.

Обзор боя Выхрист – Киладзе.