Выхрист: «Я хотел закончить поединок с Киладзе красиво, а не остановкой рефери»
Выхрист – о провокациях Киладзе: «Я готов закрыть рот этому парню»
Украинский супертяж уверен в победе в реванше, если он состоится
11 января 16:13
Фото: PBC
Украинский представитель хэвивейта Виктор Выхрист (9-0, 7 KO) ответил на жесткие высказывания Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO):
Я могу сказать, что этот парень очень много говорит. Понятно, что за неделю бой ему никто не даст. Если будет реванш, я готов к нему и готов поставить все точки над «i». И по меньшей мере закрыть рот этому парню, ведь он ведет себя очень некрасиво.
Напомним, что после боя грузин ударил рефери.
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