Выхрист прибыл в США на свой следующий бой
Выхрист прокомментировал дебютную победу в США
Украинский супертяж ярко нокаутировал местного бойца
10 октября 15:01
Фото: Instagram Выхриста
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) впервые подрался в США, выступив в андеркарде вечера бокса Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.
Украинец нокаутировал местного боксера Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО):
«8 боев, 8 побед!
Спасибо большое моей ECB команде.
Это был потрясающий вечер бокса».
Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.