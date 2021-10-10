Украинский супертяж дебютировал в США ярким нокаутом

Виктор Выхрист боксировал в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер

Фото: Facebook Выхриста

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) провел свой первый бой в США.

29-летний боксер выступил в андеркарде мегафайта Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер и в третьем раунде нокаутировал американца Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО).

Первый раунд прошел в разведке, а уже во втором Выхрист отправил оппонента в нокдаун, но тот поднялся. Все закончилось в третьем раунде, в ходе которого украинец праздновал досрочную победу.

Видео нокаута:



