Выхрист прибыл в США на свой следующий бой
Украинский супертяж дебютировал в США ярким нокаутом
Виктор Выхрист боксировал в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер
07:15
Фото: Facebook Выхриста
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) провел свой первый бой в США.
29-летний боксер выступил в андеркарде мегафайта Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер и в третьем раунде нокаутировал американца Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО).
Первый раунд прошел в разведке, а уже во втором Выхрист отправил оппонента в нокдаун, но тот поднялся. Все закончилось в третьем раунде, в ходе которого украинец праздновал досрочную победу.
Видео нокаута: