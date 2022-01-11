Выхрист: «Я хотел закончить поединок с Киладзе красиво, а не остановкой рефери»

Бой был завершен после третьего нокдауна грузина

Фото: PBC

Супертяж Виктор Выхрыст (9-0, 7 KO) остался недоволен преждевременной остановкой поединка с Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO):



Я знал, что я его добью. Я хотел просто красиво закончить поединок, а не остановкой рефери. Я хотел победить досрочно. Но рефери, можно сказать, закончил бой за меня.

Рефери и вам подсунул свинью. Ведь зрители недовольно свистели после остановки боя и во время объявления результата.

По большому счету, бой не «зашел», если говорить мягко.

После судейского решения грузин ударил рефери, а Шон Портер не смог сдержать эмоции.