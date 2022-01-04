Киладзе пообещал нокаутировать Выхриста в реванше всего за три раунда
Выхрист: «Я знал, что Киладзе с ударом, но он меня удивил»
Непобежденный украинец готов исправлять ошибки перед грядущими боями
09:57
Выхрист и Киладзе / Фото - boxingbandУкраинский проспект супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) поделился эмоциями после своего выступления в поединке с грузином Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).
«В моей карьере таких поединков не было. Это первый и будем надеяться, что последний раз, потому что нужно делать работу над ошибками и работать дальше. Я знал, что Киладзе с ударом, но он меня удивил: бьет быстро, я не видел ударов. У меня было очень много ошибок в бою, поэтому все так случилось».
«Как я могу надеяться, что судья остановит бой, если мы боксируем? Я думал, что он ему отсчитает, и мы продолжим бой, но, наверное, у судьи свое видение. Поэтому он и судья в ринге».
«Сейчас хочу приехать домой, немного отдохнуть, поправить свое здоровье и работать дальше. Работать над ошибками и только вперед».
Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.
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