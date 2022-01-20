«Юсик обещал мне скинуть номер Васи». Редкач хочет помириться с Ломаченко
Взялся за старое. Редкач снова принялся за троллинг Бурсака
Иван время без боев также проводит очень активно
12:40
Иван Редкач / ФОТО: Инстаграм
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram снова принялся за троллинг средневеса Максима Бурсака (37-6-2, 16 КО).
Напомним, ранее Редкач жестко подшутил над ориентацией Бурсака.
Конфликт между боксерами начался после того как Бурсак жестко отреагировал на поражение Редкача.