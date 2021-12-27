Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего тренера-2021 по версии WBA
WBA: «Анатолию и Василию Ломаченко удалось вернуться на вершину бокса»
Ассоциация отметила камбэк легковеса в топ дивизиона
11:39
Фото: Instagram
WBA на своем официальном сайте поделилась мнением о выступлениях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в 2021 году:
У Анатолия Ломаченко был важный год: им с Василием удалось вернуться на вершину бокса, преодолев травмы и болезненные поражения. Теперь Лома вернул себе позицию в топе легкого веса и надеется на сражение с чемпионом в будущем.
Всемирная боксерская ассоциация номинировала Анатолия Ломаченко на звание «Тренера года».