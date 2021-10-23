WBA готовит турнир в хэвивейте чтобы определить следующего соперника Усику

Или Джошуа, если он отберет пояса в реванше

Александр Усик / фото - Getty Images

С большой долей вероятности, в скором времени WBA анонсирует чемпионский турнир в хэвивейте, сообщает WBN.

По информации источника, организация собирается «почистить» свои рейтинги в супертяжелом весе. За последние годы в хэвивейте появилось очень много новых чемпионских титулов от WBA. Есть суперчемпион, обычный чемпион, золотой чемпион, экс-временный чемпион и даже чемпион в отпуске.

Как сообщает источник, WBA собралась решить этот вопрос быстро. В ближайшее время будет анонсирован турнир, в котором все держатели поясов сразятся между собой и выяснят обязательного претендента на бой с Александром Усиком (19-0, 13 КО), который тот будет обязан провести в случае победы над Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в реванше.

В турнире примут участие: регулярный чемпион Тревор Брайан (21-0, 15 КО), золотой чемпион Роберт Хелениус (31-3, 20 КО), бывший временный чемпион Дэниель Дюбуа (17-1, 16 КО) и действующий чемпион в отпуске Мануэль Чарр (32-4, 18 КО).

Напомним, Боб Арум считает, что новый тренер не поможет Джошуа победить Усика.