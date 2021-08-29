WBA лишила Дэвиса титула во втором полулегком весе

«Танку» разрешили удерживать титулы Regular в легком и первом полусреднем

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.

Как сообщает сайт ESPN, ссылаясь на президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендосу, чемпион организации в трех весовых категориях Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) был лишен одного из своих титулов.

Речь идет о звании суперчемпиона WBA во втором полулегком весе. В то же время Дэвису разрешили удерживать титулы WBA Regular в легком и первом полусреднем весе до следующего поединка, который, как ожидается, состоится до конца года. После боя у «Танка» будет 48 часов, чтобы определиться, какой из поясов он освободит, а какой будет удерживать дальше.

Данное решение принято в рамках инициативы WBA по сокращению количества титулов, так как в некоторых весовых категориях у организации было по три чемпиона.

Джервонта Дэвис может вернуться в ринг в октябре боем против Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО).