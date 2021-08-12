WBA могут исключить из профессионального бокса

Президент организации уже пообещал сократить количество чемпионских титулов

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В АВС (Ассоциации боксерских комиссий) крайне обеспокоены тем, как ведет свои дела WBA (огромное количество чемпионских титулов, назначение официальных лиц (судей), которые затем принимают неадекватные решения) и уже пригрозила серьезными последствиями: не признавать организацию в США, не принимать рекомендации, запретить допуск людям от WBA к рингсайду.

Другими словами, выбросить старейшую организацию в боксе из бизнеса, что с большой долей вероятности вскоре приведет к банкротству. Из интервью руководителя АСВ Майка Маззулли с корреспондентом Yahoo!Sports:

«Надеюсь, что до этого все же не дойдет. Мендоса уже пообещал, что он сократит количество поясов. Наша же задача – не давать ему продохнуть».

Напомним, почти в каждой весовой категории WBA имеет по четыре разных чемпиона мира.