Промоутер требует у федеральных властей США расследовать деятельность WBA
WBA могут исключить из профессионального бокса
Президент организации уже пообещал сократить количество чемпионских титулов
09:47
Фото: Pinterest
В АВС (Ассоциации боксерских комиссий) крайне обеспокоены тем, как ведет свои дела WBA (огромное количество чемпионских титулов, назначение официальных лиц (судей), которые затем принимают неадекватные решения) и уже пригрозила серьезными последствиями: не признавать организацию в США, не принимать рекомендации, запретить допуск людям от WBA к рингсайду.
Другими словами, выбросить старейшую организацию в боксе из бизнеса, что с большой долей вероятности вскоре приведет к банкротству. Из интервью руководителя АСВ Майка Маззулли с корреспондентом Yahoo!Sports:
«Надеюсь, что до этого все же не дойдет. Мендоса уже пообещал, что он сократит количество поясов. Наша же задача – не давать ему продохнуть».
Напомним, почти в каждой весовой категории WBA имеет по четыре разных чемпиона мира.
Комментарии 0