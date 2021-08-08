WBA намерены уменьшить количество поясов

Хильберто Мендоса / фото - worldboxingnews.net

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса в интервью ESPN признался, что планирует сократить количество поясов, которые его организация присуждает в каждой отдельной весовой категории.

Это то, о чем просили люди, даже если я не на сто процентов согласен с изменениями. Мне кажется, благодаря большему количеству титулов мы даем бойцам больше возможностей, но я понимаю, насколько важно мнение фанатов [в этом спорте].

Знаю, что раньше я уже неоднократно обещал уменьшить количество поясов, и каждый раз не выполнял задуманное, но сейчас я решительно настроен это сделать. После того как мы проанализировали всю ситуацию, а также изучили определенное число противоречий, мы понимаем, что уменьшение титулов упростит определенные вещи для WBA.

Я не говорю вам, что мы намерены остаться лишь с одним чемпионом [в каждом дивизионе], но, да, в большинстве весовых будет один чемпион. Это трудновыполнимая задача. Надеюсь, что мы начнем ее в октябре, и я не знаю, как долго все это займет. Не знаю, в каком из дивизионов будут убраны временные титулы, а в каких останутся регулярные и супер чемпионы мира. При этом мы собираемся укрепить авторитет «золотых» поясов».