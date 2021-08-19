Чемпион мира Мартинес: «Провести бой с Далакяном было бы большой гордостью»
WBA назначила поединок единственному украинскому чемпиону
У команд Далакяна и Консепсьона есть месяц для переговоров
21:07
Артем Далакян / Фото: boxingscene.com
WBA бой чемпиона организации в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 КО) и обладателем титула WBA Interim Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).
У команд есть месяц для проведения переговоров. Срок истекает 18 сентября. Отметим, что неделю назад Далакян начал подготовку к следующему поединку.
Последнюю защиту титула единственный украинский чемпион провел еще в феврале 2020 года, победив единогласным решением судей Йосбера Переса (17-3, 15 КО).
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