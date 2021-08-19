WBA назначила поединок единственному украинскому чемпиону

У команд Далакяна и Консепсьона есть месяц для переговоров

Артем Далакян / Фото: boxingscene.com

WBA бой чемпиона организации в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 КО) и обладателем титула WBA Interim Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).



У команд есть месяц для проведения переговоров. Срок истекает 18 сентября. Отметим, что неделю назад Далакян начал подготовку к следующему поединку.

Последнюю защиту титула единственный украинский чемпион провел еще в феврале 2020 года, победив единогласным решением судей Йосбера Переса (17-3, 15 КО).