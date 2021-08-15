WBA назначила претендентский бой за пояс Альвареса

Еженедельник «Мировой бокс»
21 августа 10:10
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разыграет статус претендента в популярном втором среднем весе 29-летний казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10 KO) и 36-летний гайанец Леннокс Аллен (22-1-1, 14 KO).
Отметим, что Аллен не выступал с августа 2020 года, когда уступил кубинцу Дэвиду Моррелу.
Ербосынулы в декабре 2020-го победил техническим нокаутом в начале боя Иссу Самира.
Как сообщалось, Всемирную боксерскую ассоциацию могут исключить из профессионального бокса.
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