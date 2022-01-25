Опаснейший проспект Ахмадалиев готов провести бой с победителем объединительного боя Фигероа – Фултон
WBA назвала срок, по который должен состояться поединок Ахмадалиев – Риос
Всемирная боксерская ассоциация назначила чемпиону обязательно претендента на титул
08:41
Муроджон Ахмадалиев / Фото - uz.sputniknews.ruЧемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полулегком дивизионе Муроджон Ахмадалиев (9-0, 7 КО) должен в течение трех месяцев (до 24 апреля) провести обязательную защиту титула WBA против американца Ронни Риоса (33-3, 16 KO). Такое решение на своем официальном сайте опубликовала Всемирная боксерская ассоциация.
Промоутерская компания Matchroom Boxing торги на организацию данного поединка в мае 2021 года, и он должен был состояться в ноябре, однако Риос заразился COVID-19 и WBA разрешила Ахмадалиеву провести добровольную защиту титула против Хосе Веласкеса, которая завершилась победой узбека единогласным решением судей.
В начале января IBF назначила Ахмадалиеву обязательную защиту титула против Марлона Тапалеса, команда которого сразу потребовала проведение торгов. Они были назначены на 18 января, но затем отложены.
Ранее сообщалось, что Ахмадалиев может провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.