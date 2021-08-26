WBA отберет у Дэвиса пояса и даст ему бои с Лопесом и Тэйлором

В организации пытаются утихомирить гнев общественности





Джервонта Дэвис / Фото: DAZN

По информации портала WBN, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) из-за отмены регулярных и суперчемпионских поясов вскоре оставит Джервонту Дэвиса (25-0, 24 КО) без титулов в легком и первом полусреднем весах.

На текущий момент известно, что вместо титулов Дэвис получит статус первого претендента на титулы, которые сейчас у Теофимо Лопеса и Джоша Тейлора.

Напомним, ранее украинец Иван Редкач заявил, что ему нужен бой с Джервонтой Дэвисом.



