WBA отменила временные титулы

Организация проводит реформы

Фото: talksport.com

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отметина пояса временных чемпионов мира, сообщает пресс-служба WBA.

Боксер, которые владели этим титулом будут официальными претендентами на полноценный пояс или же будут боксировать за звание официального претендента.

Недавно президенту WBA пригрозили, что его организация будет исключена из профессионального бокса из-за коррупции, а также большого количества самых различных чемпионских поясов в каждом весе.

Теперь Хильберто Мендоса и его команда работают над изменениями в организации.

Ранее WBA отобрала сразу два пояса у Джервонты Дэвиса.