Угас: «Канело сделал свою работу»
WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом
Кубинец получил одобрение на объединительный поединок
12:40
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) и обладатель титула WBA в этой же весовой категории кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 КО) получили одобрение WBA на объединительный поединок.
Отметим, что ранее WBA санкционировала поединок между Угасом и литовцем Эймантасом Станионисом (13-0-0, 9 KO).
Все же, ситуация кардинально изменилась и кубинец получил одобрение на объединительный поединок. Об этом в своем Twitter сообщил президент WBA Хильберто Мендоса.
«Я подтверждаю, что WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом, после того, как Станионис согласился отойти в сторону. Литовец встретится с Бутаевым».
Эррол Спенс анонсировал свое возвращение на ринг.
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