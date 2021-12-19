WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом

Кубинец получил одобрение на объединительный поединок

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) и обладатель титула WBA в этой же весовой категории кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 КО) получили одобрение WBA на объединительный поединок.

Отметим, что ранее WBA санкционировала поединок между Угасом и литовцем Эймантасом Станионисом (13-0-0, 9 KO).

Все же, ситуация кардинально изменилась и кубинец получил одобрение на объединительный поединок. Об этом в своем Twitter сообщил президент WBA Хильберто Мендоса.

«Я подтверждаю, что WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом, после того, как Станионис согласился отойти в сторону. Литовец встретится с Бутаевым».

Эррол Спенс анонсировал свое возвращение на ринг.