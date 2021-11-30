Боксер, давший конкурентный бой Ломаченко, узнал против кого будет защищать пояс WBC
WBC намерен устроить отборочный турнир во втором полулегком дивизионе
Действующим чемпионом организации является Оскар Вальдес
15:56
Пояс WBC / Фото - badlefthookКак постановил WBC (Всемирный боксерский совет) на прошедшей, 59-й ежегодной Конвенции, лучшие четыре боксера рейтинга организации во втором полулегком дивизионе (до 59 кг) примут участие в турнире, на кону которого будет стоять возможность сразиться за пояс. Об этом сообщает fightnews.com.
В первом полуфинале встретятся второй и третий номера рейтинга, таджик Мухаммадхуча Якубов (18-0-0, 10 KO) и американец О'Шаки Фостер (18-2-0, 11 KO).
Во втором полуфинале четвертый номер и бывший претендент на титул, бразилец Робсон Консейсао (16-1-0, 8 KO) выйдет в ринг с оппонентом, о котором объявят в ближайшие сроки.
А вот первый номер рейтинга, мексиканец Мигель Берчельт (37-2-0, 33 KO), в мае объявил о своем переходе в легкий дивизион (до 61.2 кг).
Напомним, действующим чемпионом WBC является мексиканец Оскар Вальдес.