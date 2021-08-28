WBC назначил промоутерские торги на бой Деревянченко – Мунгия

Поединок будет носить статус претендентского

Сергей Деревянченко / Фото: HBO

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил на 17 сентября промоутерские торги за право организации боя между украинским средневесом Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО) и бывшим чемпионом мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (37-0, 30 КО). Об этом сообщил Boxingnews24.com.

Также в этот день пройдут торги, в которых определится организатор поединка обладателя титулов WBC, IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) против Маркуса Брауна (24-1, 16 КО).

Бой Деревянченко – Мунгия будет носить претендентский статус. Это значит, что победитель поединка выйдет на чемпиона WBC Джермалла Чарло.

Мунгия – бывший чемпион мира в первом среднем весе. В средний дивизион он перешел в 2020 году. Его делами занимается промоутерская компания Golden Boy, которая ранее вела дела самого кассового боксера современности Сауля Альвареса. Ранее Мунгия постоянно сравнивали с Канело, однако до популярности своего звездного соотечественника Хайме еще далеко.

Ранее Мунгия отдал должное Деревянченко, но выразил уверенность в своей победе.