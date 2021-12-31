WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 23
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли 3:1 Окончен
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс 4:0 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс 4:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 9:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс 4:6 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 102:110 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 110:93 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Перенесен
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Финляндия -:- Отменен
04:30 США - Россия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона

Согласится ли Диллиан драться с Тайсоном пока неизвестно
Бокс Профессиональный бокс
08:15
WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона
Фото: BoxingScene

Как сообщает издание BoxingScene.com, Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил распределение гонорара в потенциальном бою между своим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) в пропорции 80 на 20.

Именно на таких цифрах настаивала промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Фьюри. Команда Уайта изначально не была согласна с данной пропорцией, и теперь непонятно, согласится ли британский боксер драться с соотечественником.

Если стороны не договорятся полюбовно, WBC назначил на 11 января промоутерские торги, сообщает президент организации Маурисио Сулейман.

«Мы назначили бой во вторник. Распределение гонорара в пропорции 80 на 20 обусловлено гонорарами, которые бойцы заработали в своих последних поединках».

Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Диллиан Уайт Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»
Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 23:00
Тренер Беринчика о бое Усик – Фьюри: «Думаю, будет борьба интеллектов»
Тренер Беринчика о бое Усик – Фьюри: «Думаю, будет борьба интеллектов»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 19:37
Бывший тренер Белью верит, что Джошуа может побить Усика и Фьюри
Бывший тренер Белью верит, что Джошуа может побить Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 17:59
Уоррен объяснил, почему выступает против реванша Фьюри с Уайтом
Уоррен объяснил, почему выступает против реванша Фьюри с Уайтом
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 22:20
1
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 20:30
1
Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа
Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 14:51
1

Новости: Бокс

WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона
WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона
Профессиональный бокс
08:15
Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»
Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»
Профессиональный бокс
07:00
Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»
Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»
Профессиональный бокс
30 декабря 23:00
Умер сын легенды бокса Эрика Моралеса
Умер сын легенды бокса Эрика Моралеса
Профессиональный бокс
30 декабря 22:58
«Пробовать никому не советую». Гвоздик признался в употреблении наркотиков
«Пробовать никому не советую». Гвоздик признался в употреблении наркотиков
30 декабря 22:40
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Профессиональный бокс
30 декабря 21:46
Тренер Беринчика о шансах Джошуа в реванше с Усиком: «Только взять грубой физической силой»
Тренер Беринчика о шансах Джошуа в реванше с Усиком: «Только взять грубой физической силой»
Профессиональный бокс
30 декабря 21:40
Кадыров подарил автомобиль Бетербиеву
Кадыров подарил автомобиль Бетербиеву
Профессиональный бокс
30 декабря 21:28
Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу
Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу
Профессиональный бокс
30 декабря 21:07
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости