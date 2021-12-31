WBC назначил промоутерские торги на бой Фьюри – Уайт с распределением гонорара 80 на 20 в пользу чемпиона

Согласится ли Диллиан драться с Тайсоном пока неизвестно

Фото: BoxingScene

Как сообщает издание BoxingScene.com, Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил распределение гонорара в потенциальном бою между своим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) в пропорции 80 на 20.

Именно на таких цифрах настаивала промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Фьюри. Команда Уайта изначально не была согласна с данной пропорцией, и теперь непонятно, согласится ли британский боксер драться с соотечественником.

Если стороны не договорятся полюбовно, WBC назначил на 11 января промоутерские торги, сообщает президент организации Маурисио Сулейман.

«Мы назначили бой во вторник. Распределение гонорара в пропорции 80 на 20 обусловлено гонорарами, которые бойцы заработали в своих последних поединках».

Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом.