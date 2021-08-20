WBC назначил Бетербиеву поединок с экс-чемпионом WBA

Команды полутяжей должны достигнуть соглашения до 17 сентября

Артур Бетербиев / Фото: boxingscene.com

WBC назначил претендента на титул полутяжелого веса, которым владеет Артур Бетербиев (16-0, 16 KO). Им стал экс-чемпион WBA Маркус Браун (24-1, 16 KO), сообщает ESPN. У команд боксеров есть время до 17 сентября достигнуть соглашения, иначе бой уйдет на промоутерские торги.



Отметим, что россиянин, кроме пояса WBC владеющий также титулом IBF, 20 марта добыл 16-ю победу нокаутом в поединке с Адамом Дайнесом (19-2-1, 10 KO).

Бетербиев должен был провести объединительный поединок с чемпионом WBO Джо Смитом (26-3, 21 KO).