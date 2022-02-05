Стивенсон: «Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я бы хотел провести бой с Ломаченко»
WBC назвала претендентов, которые оспорят право выйти на победителя поединка Вальдес – Стивенсон
Известна дата и место противостояния
14:19
Вальдес и Стивенсон / Фото - fightnews.infoВсемирный боксерский совет (WBC) санкционировал претендентский поединок во втором полулегком дивизионе. Об этом сообщает BoxingScene.
За возможность выйти в ринг с чемпионом, которого, как ожидается, в апреле определят Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) и Оскар Вальдес (30-0, 23 KO), между собой выяснят отношения американец О'Шаки Фостер (18-2-0, 11 KO) и таджик Мухаммад Якубов (18-0-0, 10 KO).
Бой состоится 19 марта в Дубае (ОАЭ).
Отметим, что Фостер в своем последнем бою нокаутировал опытного мексиканского экс-претендента Мигеля Романа (63-14-0, 48 KO). Якубов, в свою очередь, в сентябре в 4-м разобрал чилийца Кристиана Палму (33-11-2, 7 KO).
Поединок Вальдеса и Стивенсона запланирован на 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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