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WBC не будет лишать Спенса титула чемпиона мира

Пока неизвестно, когда американец вернется в ринг
Бокс Профессиональный бокс
11:00
WBC не будет лишать Спенса титула чемпиона мира
Фото: EssentiallySports

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не намерен лишать чемпионского титула полусредневеса Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Его слова приводит Boxing Scene:

«Я получил письмо от Спенса, в котором он благодарит WBC за то, что его поддержали в качестве чемпиона.

Легким выходом из ситуации было бы предоставить возможность Пакьяо и Угасу побороться за титул WBC или ввести промежуточный титул для этого боя, но мы так не поступим.

Мы поддержим нашего чемпиона, потому что получили копии медицинских документов, которые подтверждают наличие травмы у Спенса. Он вернется на ринг в статусе чемпиона».


Напомним, Спенс владеет титулами WBC и IBF, которые он должен был отстаивать в бою против Мэнни Пакьяо, однако недавно американец получил травму и поэтому поединок отменили.

Тренер Спенса признался, что не знает, когда его подопечный вернется в ринг.

Сергей Остапенко
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Теги

Эррол Спенс Маурисио Сулейман

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