Лемье получил дисквалификацию и солидный штраф за укус Ткачука
WBC санкционировал поединок Бенавидес – Лемье за временный пояс в суперсреднем весе
Бой может состояться в конце первого квартала 2022 года
10:16
Давид Бенавидес / Фото - boxingsceneВсемирный боксерский совет дал добро на проведение поединка за временный титул в суперсреднем дивизионе между Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) и Давидом Лемье (43-4, 36 КО).
Бой может состояться в феврале-марте 2022 года. Об этом сообщает официальный аккаунт WBC в Twitter.
За последние три года Лемье провел всего три поединка. Последняя его более-менее весомая победа датируется декабрем 2019 года, когда перебоксировал украинца Максима Бурсака (37-6-2, 16 KO).
Что касается Бенавидеса, то он в ноябре победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).
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