WBC санкционировала титульной бой Сауля Альвареса в новом дивизионе

Мексиканец сам попросил поединок с чемпионом первого тяжелого веса

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), во время ежегодного конгресса WBC обратился к руководству Всемирного боксерского совета с просьбой организовать его подопечному бой с чемпионом мира в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО). Слова Рейносо приводит портал BoxingInsider.

«Как представитель Альвареса, я здесь, чтобы попросить Всемирный боксерский совет, назначить следующий бой для Канело против чемпиона в первом тяжелом весе Илунги Макабу в мае или июне».

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что совет очень удивлен просьбой, но отказать абсолютному чемпиону не может.

«Это очень большой сюрприз. Все же WBC единогласно одобрило бой Сауля Канело Альвареса за титул чемпиона мира в супертяжелом весе».

Напомним, Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком.