WBC установил новый дедлайн для Фьюри и Уайта

Поединок между британцами запланирован на 23 апреля

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обладателя временного титула Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) предоставить подписанные контракты на бой до 21 февраля.

При этом сам поединок между британцами предварительно запланирован на 23 апреля в Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе состоялись промоутерские торги, на которых определялся организатор предстоящего поединка. Победной оказалась ставка промоутеров Фьюри, Queensberry Promotions и Top Rank, в размере $41 025 000 – рекордная в истории WBC.

Согласно решению организации, 10 процентов от этих денег будут вручены победителю в качестве бонуса, тогда как остальная сумма разделится в соотношении 80 на 20 между чемпионом и претендентом.