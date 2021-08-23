WBC введет пояс чемпиона Украины. Когда-то в Киеве эту организацию спасли от банкротства

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 1:0 Остановлен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 2:0 Окончен
21:45 Рома - Фиорентина 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 Окончен
23:00 Леванте - Реал 3:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован

WBC введет пояс чемпиона Украины. Когда-то в Киеве эту организацию спасли от банкротства

Теперь Совет открыл здесь свой офис
Бокс Профессиональный бокс
13:25
WBC введет пояс чемпиона Украины. Когда-то в Киеве эту организацию спасли от банкротства Эксклюзив
Пояс WBC с флагом Украины / Фото - Top Rank

WBC открыл свой офис в Украине. Очевидно, что вы натыкались на эту новость. И, наверное, после этого задавались вопросом: и что теперь?

Спортивный юрист и отныне президент представительства WBC в Украине Николай Ковальчук объяснил XSPORT в чем будет заключаться выгода для наших боксеров и бокса в целом.

И заявил – в разработке находится пояс WBC Ukraine. А это, согласитесь, достаточно интересно.

WBC – это самая престижная и наиболее новаторская всемирная организация в боксе. Сотрудничество [Украины] с ними началось еще с 90-х годов, когда Виталий Кличко стал чемпионом WBC и на протяжении десяти поединков удерживал у себя пояс. Он стал хорошим другом ныне покойного президента WBC Хосе Сулеймана.

Также была история, когда в 2004 году против WBC был подан иск одним из боксеров (немцем Грациано Роккиджани, которого незаконно лишили титула чемпиона мира – XSPORT). Суд принял решение стянуть 30 миллионов долларов с WBC. И вопрос стал остро, WBC был на пороге серьезных проблем и банкротства.

Именно здесь, в Киеве проходили переговоры при участии Виталия Кличко, Михаила Завьялова (президент Национальной лиги профессионального бокса Украины – XSPORT). Они успешно решили ситуацию с этим боксером и, получается, спасли WBC.

Также в 2018 году в Киеве прошел 56-й Конгресс WBC. Вся организация была очень приятно впечатлена и довольна тем, на каком уровне это все прошло.

Мы начали общаться об открытии офиса WBC в Украине как раз в 2018 году. Почему? Потому что мы понимали – должна быть организация, которая будет внедрять в Украине свои принципы, свои ценности.

WBC – это та организация, которая ввела изменения по поводу количества раундов в боксе. Если до этого их было 15, то после того как состоялся один из трагических случаев в профи-боксе – смерть боксера в бою, который продлился 14 раундов (Ким Дук Ку в 1983 году – XSPORT) – они приняли решение уменьшить максимальное количество раундов до 12.

Также в WBC принимали решение по количеству канатов, площади ринга, видеоповторов. Все новаторские вещи, которые касаются улучшения условий для боксера – это, практически все, инициатива WBC.

У них глубокая история в боксе. Мексика не славится любительским боксом, она славится именно профессиональным боксом. Их тренеры, катмены, вся система построена на профессиональном боксе. Нам этого не хватает.

Мы получили наследство от советской системы, где профессиональный бокс был под запретом. Нам нужно перестраиваться – всей системе бокса. Чего нам не хватает – так это этого мостика, где любителей будут учить с прицелом на профессиональный бокс.


Есть такой институт, как WBC University, где врачи, рефери, судьи, официальные лица, супервайзеры – проходят обучение. Это обучение с каждым годом дополняется какими-то моментами.

Также у нас много очень талантливых боксеров. У многих почти нет опыта в любителях, но они достаточно успешны в профессионалах. Мы не берем в учет таких талантов, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Виталий и Владимир Кличко – они, это другая величина, это отдельная школа, их нужно выделять.

Нам нужна организация, которая даст возможность и даст платформу в Украине, чтобы те парни, которые готовы тяжело работать, которые готовы кровью и потом зарабатывать себе на жизнь, могли выйти на мировой уровень, чтобы они в конечном счете получили возможность боксировать с лучшими бойцами мира и зарабатывать деньги.

Потому что профи-бокс – это коммерческая часть. Это шоу и это деньги для боксера. И для промоутеров, менеджеров, всех, кто принимает участие в процессе.

Теперь о наших боксерах будут узнавать намного быстрее. Даже турнир, который прошел в Киеве в 14 августа, где, фактически, выступали боксеры без опыта в профессионалах, информация о них в отчете о вечере бокса полетит в Мексику. В WBC уже будут знать об этих ребятах. Они уже будут в списках.

Видео вечера бокса при поддержке WBC:

Также уже разрабатывается пояс WBC Ukraine. Это будет титул за чемпиона Украины по версии WBC. Это будет не просто пояс-украшение. Он будет значить и в рейтинговом плане что-то. То есть, обладатель этого пояса получит рейтинговую позицию в общем рейтинге WBC. И ему будет легче выходить на мировой профи-ринг.

Напомним, что в 2018 году WBC добавил флаг Украины на свой логотип и, соответственно, на каждый из чемпионских поясов.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Николай Ковальчук WBC

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Самая престижная боксерская организация открыла свое представительство в Киеве
Самая престижная боксерская организация открыла свое представительство в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 11:28
В Киеве открылся офис WBC
В Киеве открылся офис WBC
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 21:30

Новости: Бокс

Редкач: «В любителях Хижняку уже нечего делать»
Редкач: «В любителях Хижняку уже нечего делать»
Профессиональный бокс
13:55
Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»
Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»
Профессиональный бокс
13:50
WBC введет пояс чемпиона Украины. Когда-то в Киеве эту организацию спасли от банкротства
Эксклюзив
WBC введет пояс чемпиона Украины. Когда-то в Киеве эту организацию спасли от банкротства
Профессиональный бокс
13:25
Тейлор - о поражении Пакьяо: «Кажется, мне не удастся разделить ринг с моим героем»
Тейлор - о поражении Пакьяо: «Кажется, мне не удастся разделить ринг с моим героем»
Профессиональный бокс
13:15
Плант: «Не удивляйтесь, если бой с Альваресом пройдет для меня проще, чем все ожидают»
Плант: «Не удивляйтесь, если бой с Альваресом пройдет для меня проще, чем все ожидают»
Профессиональный бокс
12:25
Галлахер: «Усик способен психологически опустошить Джошуа, но я отдаю предпочтение Энтони»
Галлахер: «Усик способен психологически опустошить Джошуа, но я отдаю предпочтение Энтони»
Профессиональный бокс
11:35
Плант рассказал, что значит для него бой против Альвареса
Плант рассказал, что значит для него бой против Альвареса
Профессиональный бокс
10:55
Редкач: «Держите при себе все рекомендации по поводу ухода Пакьяо на пенсию»
Редкач: «Держите при себе все рекомендации по поводу ухода Пакьяо на пенсию»
Профессиональный бокс
09:58
Варгас: «Победа над Пакьяо придаст Угасу уверенности»
Варгас: «Победа над Пакьяо придаст Угасу уверенности»
Профессиональный бокс
09:55
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
55
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
44
Все новости