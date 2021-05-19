WBO обязала Хирна представить доказательства организации боя Джошуа и Фьюри

В противном случае организация санкционирует поединок Джошуа против Усика

Эдди Хирн / фото - vbetnews.com

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала промоутера Эдди Хирна представить доказательства организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

В случае же, если этого не будет сделано в течение следующих 48 часов, WBO санкционирует поединок Джошуа против обязательного претендента – украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Сообщалось, что Фьюри и Джошуа уже ударили по рукам, команды бойцов готовились к анонсу, однако в дело вмешался бывший соперник Фьюри, американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO), через суд обязавший его провести с ним трилогию.

Ранее со-промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, признался, что они готовы попробовать договориться с Уайлдером и заплатить ему отступные.