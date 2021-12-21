WBO санкционировала поединок между Деметриусом Андраде и Жанибеком Алимханулы
WBO перенесла торги по поединку Андраде – Алимханулы
Слушания состоятся в начале следующего года
21 декабря 17:36
Деметриус Андраде / Фото - roundbyroundboxingВсемирная боксерская организация (WBO) перенесла промоутерские торги за право организации титульного поединка в среднем дивизионе между чемпионом, американцем Деметриусом Андраде (31-0-0, 18 KO) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0-0, 7 KO).
Теперь слушания, которые были запланированы на 20 декабря, состоятся 15 января. Об этом сообщает boxingnews24.com.
Напомним, Андраде в своем последнем бою эффектно нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (19-2-0, 14 KO).
Что касается Алимханулы, так же в октябре, досрочно остановил в 8-м раунде французского экс-чемпиона и ветерана Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6-0, 21 KO).
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