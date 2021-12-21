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WBO перенесла торги по поединку Андраде – Алимханулы

Слушания состоятся в начале следующего года


Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 17:36
WBO перенесла торги по поединку Андраде – Алимханулы
Деметриус Андраде / Фото - roundbyroundboxing
Всемирная боксерская организация (WBO) перенесла промоутерские торги за право организации титульного поединка в среднем дивизионе между чемпионом, американцем Деметриусом Андраде (31-0-0, 18 KO) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0-0, 7 KO).

Теперь слушания, которые были запланированы на 20 декабря, состоятся 15 января. Об этом сообщает boxingnews24.com.

Напомним, Андраде в своем последнем бою эффектно нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (19-2-0, 14 KO).

Что касается Алимханулы, так же в октябре, досрочно остановил в 8-м раунде французского экс-чемпиона и ветерана Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6-0, 21 KO).
Владимир Кириченко
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