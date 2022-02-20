Россиянин в бою с Линаресом знал, что происходит на записках судей. Поединок проходил в Екатеринбурге

Заур Абдуллаев сумел досрочно остановить бывшего соперника Ломаченко

Фото: Чемпионат

В России состоялся вечер бокса, в главном событии которого местный легковес Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО) победил бывшего чемпиона мира Хорхе Линареса (47-7, 29 КО).

Абдуллаев вышел на 12 раунд с намерением нокаутировать венесуэльца. Его угловые сказали, что он проигрывает на записках двух судей. Об этом боксер рассказал после поединка:

«Изначально я заходил в ринг, чтобы выиграть у него, независимо - по очкам или нокаутом. И мне сказали, что в последнем раунде, по мнению двух судей, я проигрываю, поэтому я полностью включился. Но, по мне, я выигрывал бой. Полностью включился, и вот он – результат».

Напомним, в этом же вечера бокса потерпел поражение перспективный украинский боксер.