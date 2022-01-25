Фьюри требует от Джошуа и Уайта быстрее решить – боксеры они или трусы
«Я б**ть просто хочу ебу**ю войну». У боя Фьюри – Усик еще одна преграда
Уайт дал понять, что не будет отказываться от возможности драться
15:31
Фото: Matchroom
Временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) отреагировал на сообщение Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 KO), в котором «Цыганский король» назвал его трусом:
Я б**ть просто хочу ебу**ю войну. Это все, что у меня на уме – сражение с лучшими. Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Эдди Хирн – пошло на*уй это все «он сказал, она сказала» и прочая ху**я.
Напомним, что Фьюри требует от Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Уайта побыстрее определится – трусы они или боксеры.
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