Хирн: «Канело реально считает себя совершенно непобедимым»
«Я больше, чем любой соперник, который у него был». Джейк Пол провоцирует Канело на бой
Боксирующий блогер хочет заполучить мегафайт с мексиканцем
10:22
Джейк Пол / фото - Getty Images
Боксирующий YouTube блогер Джейк Пол в интервью порталу MMA Fighting в очередной раз заявил, что хочет провести поединок с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
Пол считает, что в бою способен доставить проблем Канело за счет своих габаритов.
«Возможно, не сейчас, но в течение трех лет этот поединок точно может состояться. Это два лучших имени из пяти, которые сойдутся лицом к лицу. Почему бы не устроить это? Цифры pay-per-view будут огромными, и я больше, чем любой соперник, который у него был. Он уже говорит о переходе в первый тяжелый вес, так что на самом деле нет никаких оправданий. Думаю, через три года я смогу сделать это».
Напомним, Джейк Пол назвал гонорар за бой с Хабибом.
Комментарии 0