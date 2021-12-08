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«Я большой фан UFC». Камбосос может продолжить карьеру в MMA
Лидер легкого веса рассказал о своей дружбе с Алексом Волкановски
18:45
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный лидер легкого веса австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью порталу MMAMania заявил, что не против попробовать свои силы в смешанных единоборствах, а также рассказал о дружбе с чемпионом полулегкого дивизиона UFC Александром Волкановски (22-1).
«Я большой фан UFC. Я люблю спорт, люблю боевой спорт, а у нас с Алексом хорошие отношения. Он поддерживал меня, а я его, и будем продолжать это делать в будущем. Вот вернусь в Австралию – и что-то точно замутим. Он король полулегкого веса UFC, я король бокса в легком весе, будет здорово помочь друг другу отточить наши навыки.
У него супербыстрые руки, но хорошего много не бывает. А он поможет мне улучшить работу вблизи и в клинче. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем вы увидите мой дебют в UFC. А он вскоре может выйти в боксерский ринг. Никогда нельзя загадывать».
Напомним, Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса.