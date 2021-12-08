«Я большой фан UFC». Камбосос может продолжить карьеру в MMA

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Новоиспеченный лидер легкого веса австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью порталу MMAMania заявил, что не против попробовать свои силы в смешанных единоборствах, а также рассказал о дружбе с чемпионом полулегкого дивизиона UFC Александром Волкановски (22-1).

У него супербыстрые руки, но хорошего много не бывает. А он поможет мне улучшить работу вблизи и в клинче. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем вы увидите мой дебют в UFC. А он вскоре может выйти в боксерский ринг. Никогда нельзя загадывать».