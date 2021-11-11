Хирн: «Я сейчас только и слышу от Джошуа, как он хочет выйти и отх*рачить Усика»
«Я бы хотел провести реванш Джошуа – Усик в Великобритании». Хирн назвал возможные сроки второго боя
Британский промоутер отметил масштаб грядущего поединка супертяжеловесов
10:58
Эдди Хирн / Фото - boxingsceneПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн дал понять, когда начнутся переговоры по поводу организации реванша между чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Цитирует британского промоутера talkSPORT.
«Я думаю, что реванш реально провести в конце марта или начале апреля. Вероятно, оба парня отдыхают, хотя Джошуа будет готовиться чуть больше, потому что он хочет исправить ошибки. Все видели его поездку в Америку, во время которой он просто хотел посмотреть и поучиться. Мне кажется, что он вернется туда до конца года».
«Через несколько недель мы начнем переговоры с командой Усика и определим место проведения боя. Вероятно, дедлайн для реванша – начало лета, но мы не планируем проводить его так поздно. Начало весны выглядит более реалистично».
«Я поговорю с Александром Красюком и командой Усика, чтобы выбрать потенциальную локацию для этого поединка. Я бы хотел провести его в Великобритании, но есть и другие варианты. Мы и прошлый бой были готовы провести где-то за границей, и тогда получилось грандиозное зрелище. Естественно, в этот раз поединок будет еще крупнее».
Ранее стали известны потенциальные места проведения реванша между Усиком и Джошуа.