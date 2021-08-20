«Я бы не кричал, что: «Все, мы разорвем, мы победим». Гвоздик – о бое Усика с Джошуа

Экс-чемпион WBC верит, что украинец может победить

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик не считает, что Александр Усик (18-0, 13 КО) явный фаворит боя против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но верит в победу украинца:

К Гассиеву Усика готовил Анатолий Ломаченко, сейчас он тоже там, в лагере. Это прибавляет уверенности?

Саша всегда умел удивлять, он всегда хорошо с тяжами боксировал. Я бы перед этим боем не кричал, что: «Все, мы разорвем, мы победим». Я бы дал в этом бою 50 на 50. Бой, действительно, для Саши тяжелый. Но я верю, что он может победить.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.

