Известно, посетит ли Камбосос следующий бой Ломаченко
«Я был счастлив, когда он стал чемпионом». Ломаченко – об эмоциях после победы Усика над Джошуа
Экс-лидер легкого веса поддержал своего друга
15:29
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший объединенный чемпион легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью порталу BBC Sport рассказал о своих эмоциях после победы своего близкого друга Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою за четыре титула супертяжелого веса.
«Я был очень счастлив, когда он стал чемпионом. Усик достиг цели, к которой стремился. Мы с ним очень близкие друзья. Он крестный отец моего, а я крестный отец его сына».
Напомним, Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Комми.