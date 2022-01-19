«Я был в тюрьме». Британский супертяж вспомнил о пребывании в Украине на спаррингах с Усиком

Александр Усик / Фото: Matchroom

Британский супертяж Дэвид Аллен (19-5-2, 16 KO) поделился воспоминаниями о условиях во время спаррингов с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Не было Wi-Fi. Он не работал два дня. И когда я захотел там поесть, мне пришлось издавать звериные звуки, чтобы дать им понять, что я хочу кушать, потому что никто не разговаривал на английском. Я был там две недели. В четверг я поехал на спарринги туда, где остановился Усик. 5 звезд, никогда не видел лучше. Но когда я уехал от него, я вернулся назад в тюрьму, извините, что называю это слово (смеется). Я был таким расстроенным.