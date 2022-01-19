Достойно для трех чемпионских поясов? Усик подсчитал, сколько получил за поединок с Джошуа
«Я был в тюрьме». Британский супертяж вспомнил о пребывании в Украине на спаррингах с Усиком
Аллен пожаловался на холод и плохую коммуникацию
13:23
Александр Усик / Фото: Matchroom
Британский супертяж Дэвид Аллен (19-5-2, 16 KO) поделился воспоминаниями о условиях во время спаррингов с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Когда я прилетел, меня отвезли на олимпийскую тренировочную базу. Я никогда не был в тюрьме, кстати говоря, но это было так, как будто я был в тюрьме около 200 лет назад. Когда я в первый раз отправился спать, на улице было около 2-7 градусов. Я проснулся в 4 утра. Не было никакого теплого одеяла, ничего. Я чувствовал, что как будто было -10. Я просто замерзал. Я не вернулся спать. Я надел на себя три кофты, двое штанов и просто думал о том, где я нахожусь.
Не было Wi-Fi. Он не работал два дня. И когда я захотел там поесть, мне пришлось издавать звериные звуки, чтобы дать им понять, что я хочу кушать, потому что никто не разговаривал на английском. Я был там две недели. В четверг я поехал на спарринги туда, где остановился Усик. 5 звезд, никогда не видел лучше. Но когда я уехал от него, я вернулся назад в тюрьму, извините, что называю это слово (смеется). Я был таким расстроенным.
Напомним, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не прекращает подготовку к реваншу с украинцем.
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